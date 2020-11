ONE PIECE 995 e il coraggio di Nami: le parole toccanti della navigatrice su Rufy

I personaggi di ONE PIECE sono tanti, ma quelli che più ci fanno emozionare fanno parte della ciurma protagonista. I Mugiwara ormai ci hanno accompagnato in tantissime avventure e li abbiamo visti in tante situazioni diverse.

Ma nel capitolo 995 di ONE PIECE due di loro sono in grave pericolo. Infatti Usopp e Nami stanno combattendo con Page One e Ulti. Il duo dei Mugiwara però ha subito pesantemente gli attacchi dei dinosauri ed è stato messo al tappeto. Ulti in particolare ce l'ha con Rufy per quello che ha detto sulle intenzioni di diventare Re dei Pirati e sconfiggere Kaido. Per questo afferra Nami e si prepara a darle una testata che la ucciderà, ma prima le chiede di rimangiarsi le parole del suo capitano. Se lo farà, avrà salva la vita.

Nami tuttavia dice che Rufy diventerà il Re dei Pirati di sicuro, anche se in lacrime. Sa che sta per morire ma la sua determinazione è tale da credere nel suo capitano, senza rimangiarsi le parole o mentire come invece sperava che facesse Usopp. Nami per fortuna viene salvata appena in tempo dalla piccola O-Tama e dal suo Komachiyo. Tuttavia la navigatrice sembra essere ferita gravemente, basterà questo intervento per capovolgere la battaglia di ONE PIECE?