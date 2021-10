ONE PIECE 995: la leggenda di Oden risuona a Wano grazie ai Nove Foderi Rossi

Nell’episodio 995 di ONE PIECE è stato rappresentato uno dei momenti più importanti dell’intero arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, mostrando un confronto diretto tra gli abili samurai che formano i Nove Foderi Rossi, guidati da Kin’emon, e il tirannico Imperatore Kaido.

Mentre si avvicina rapidamente lo straordinario traguardo del 1000esimo episodio, e Luffy e i suoi alleati si trovano sull’isola di Onigashima, gli Akazaya Nine sono riusciti ad addentrarsi nel castello per ritrovarsi finalmente di fronte all’Imperatore in persona. Dopo lo scontro tra O-Kiku e Kanjuro, traditore dei Nove Foderi Rossi, questi ultimi hanno deciso di attaccare insieme Kaido, colpendolo con tale forza da riuscire a ferirlo, nonostante la sua impressionante resistenza.

Un’azione dettata dalla loro volontà di onorare il loro signore, Kozuki Oden, leggendario spadaccino di Wano che si è sacrificato per la libertà del paese. Crunchyroll ha caricato sul suo canale YouTube le sequenze dello spettacolare attacco combinato nel video che trovate in cima alla notizia. Una particolarità della scena è il doloroso ricordo dell'Imperatore legato alla grande ferita a forma di croce sul fianco destro, infertagli proprio da Oden anni prima.

