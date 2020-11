ONE PIECE 995 dopo la pausa: cosa preparerà Oda per il capitolo in arrivo tra 2 settimane?

I fan hanno potuto leggere il capitolo 994 di ONE PIECE dove abbiamo visto Rufy continuare a salire verso la cupola di Onigashima, ma tra chi ha rubato l'attenzione ci sono stati Queen e Yamato.

Sono stati loro due a dettare il ritmo di grosse porzioni di capitolo. Prima di poter vedere come si evolverà la situazione però dobbiamo ricordare che ONE PIECE sarà in pausa per una settimana, col ritorno previsto sul numero 50 di Weekly Shonen Jump. La rivista sarà pubblicata lunedì 16 novembre in Giappone e pertanto noi potremo godere di ONE PIECE 995 su MangaPlus da domenica 15 novembre. Ma cosa succederà a Rufy e soci?

Partiamo proprio dal protagonista: ormai il ritmo di Eiichiro Oda sembra chiaro e probabilmente vedremo il terzetto salire di un altro piano nella torre, arrivando al secondo. Qui troveranno nuovi avversari che proveranno a fermarli ma, data la situazione, è probabile che non ci sarà nessuno di davvero forte a bloccarli. Mentre Yamato sembra ormai certa dello scontro con Sasaki, rimangono ancora diversi scontri da scoprire.

Una delle battaglie che però andrà certamente avanti sarà quella contro Apoo, che al momento possiede gli anticorpi necessari per fermare la piaga di Queen. E non è da lasciare da parte neanche lo scontro tra Kaido e i Foderi Rossi. I samurai infatti ora si trovano davanti il nemico in forma umana e che ormai sembra essere deciso nell'ucciderli. E questo potrebbe anche essere il momento giusto per far tornare in azione Kidd, Law, Zoro e X-Drake.

Chi sarà secondo voi il protagonista di ONE PIECE 995?