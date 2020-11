ONE PIECE 995: un protagonista colpito da un terribile virus

Nell'ultimo capitolo del manga ONE PIECE abbiamo assistito al proseguire della guerra di Onigashima e, mentre nella parte alta dell'isola i samurai si scontrano con Kaido, nella piazza centrale un dei personaggi principali sta rischiando la vita.

Queen, uno degli All-Stars al servizio di Kaido, è ben conosciuto per il proprio hobby di creazione di armi ed in particolare di virus da usare in battaglia e per il proprio divertimento. Durante la guerra che sta imperversando sull'isola al largo delle coste di Wano il sottoposto dell'imperatore ha sfoderato proprio una delle sue creazioni il cui nome è Kori Oni di cui ne abbiamo già approfondito le caratteristiche in un altro articolo su ONE PIECE.

Sfortunatamente nelle ultime pagine del manga anche uno dei compagni di Luffy è stato contagiato dal virus, ovvero TonyTony Chopper. Dopo uno scambio di battute tra la renna e Brook, il quale sembra non possa contrarre la piaga, Nico Robin si accorge che un braccio del dottore sta iniziando a congelarsi, chiaro sintomo del virus. Questo metterebbe in seria difficoltà non solo il malcapitato, ma tutti i suoi compagni ed i samurai che si trovano nella piazza del palcoscenico poiché Chopper potrebbe essere l'unico a riuscire a trovare una cura ai colpi inferti dall'arma di Queen.

Già in precedenza il compagno di Luffy era riuscito a guarire proprio il capitando da uno dei virus creati da Queen, ma essendo ora lui stesso vittima del contagio riuscire a creare un antidoto potrebbe risultare molto difficile.

Cosa ne pensate? Secondo voi Chopper riuscirà a creare una cura? Vi ricordo inoltre che il capitolo 995 di ONE PIECE è finito con un cliffhanger.