ONE PIECE 995 spoiler: in arrivo nuove battaglie eccezionali

Una settimana di pausa è abbastanza per il manga di Eiichiro Oda e per questo su Weekly Shonen Jump di lunedì prossimo, dove tornerà anche l'autore di Toriko con Build King, sarà nuovamente presente ONE PIECE, il manga dei record.

Eravamo rimasti alla scorsa settimana con gli eventi di ONE PIECE 994: Kiku si riprende, Rufy continua a salire la torre e intanto in piazza e fuori le battaglie vanno avanti. Non tutti i big di entrambe le fazioni però sono impegnati e per questo i primi spoiler di ONE PIECE 995 confermano l'arrivo di nuove importantissime battaglie.

Marco contro Big Mom, le fiamme della fenice riescono a danneggiare Prometheus, ma l'ex braccio destro di Barbabianca viene bloccato dall'imperatrice. Mentre Perospero sta per attaccarlo, Carrot e Wanda intervengono in forma Sulong e lo salvano. Big Mom getta via Marco e corre per tornare in piazza. Le due Mink chiedono a Marco di inseguirla e fermarla mentre loro si occuperanno di Perospero e del resto.

Apoo sta ancora correndo in giro per la piazza evitando tutti, ma Chopper viene colpito da un Oni di Ghiaccio. Queen osserva il gruppo di cappello di paglia e pensa che, inaspettatamente, tra loro c'è il figlio dei Germa. Fuori dall'area, Usopp sta affrontando Ulti ma viene colpito. Ulti cattura Nami e le ordina di dire che Rufy non diventerà mai il re dei pirati. Di tutta risposta, la Gatta Ladra risponde invece che Rufy sarà il prossimo re di sicuro. Sul finale del capitolo, Tama e il Komainu fanno la loro apparizione. ONE PIECE tornerà col capitolo 996 senza ulteriori pause la settimana successiva.