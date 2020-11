ONE PIECE 995 spoiler e immagini complete: la battaglia continua tra fiamme e Sulong

Anche dopo tanti anni di pubblicazione, ONE PIECE continua a essere un best seller, rimanendo sulla cresta dell'onda e affascinando per tutte le tematiche, i personaggi e le avventure che vengono raccontate tra le pagine. Tutto questo convergerà verso un momento topico grazie alla battaglia di Onigashima che spodesterà Kaido delle Cento Bestie.

In attesa di scoprire cosa succederà in ONE PIECE 1000 tra un paio di mesi, Eiichiro Oda e Weekly Shonen Jump continuano la pubblicazione ONE PIECE 995. Abbiamo già visto nei giorni scorsi qualche anticipazione breve con la battaglia tra Marco e Big Mom e altri eventi, ma adesso le immagini e gli spoiler completi confermano tutto con più particolari.

ONE PIECE 995 si intitola "Il giuramento di una kunoichi" e inizia con Marco che tenta di fermare Big Mom dal ritornare nella piazza per prendere parte alla battaglia di Onigashima. Il fuoco della fenice di Marco, essendo speciale, riesce a sconfiggere il fuoco di Prometheus. Big Mom però afferra Marco per il collo e lo tiene bloccato in modo tale che Perospero possa colpirlo col suo Candy Arrow.

Tuttavia Perospero non riesce a portare a termine l'attacco grazie al colpo di Carrot e Wanda che arrivano in forma Sulong. Saranno loro due a occuparsi di Perospero. Big Mom è annoiata di queste piccole battaglie, e si allontana verso il castello di Onigashima. Marco sente le urla delle persone colpite dagli Oni di Ghiaccio.

Nella piazza, la battaglia continua mentre Queen osserva i poster di taglia della ciurma e osserva in particolare Sanji, riflettendo sulla famiglia di Judge Vinsmoke. Apoo continua ad attaccare le persone che lo inseguono con la sua musica esplosiva, ma viene attaccato da Zoro e X-Drake contemporaneamente. Chopper guarda Brook e capisce qualcosa sugli oni di ghiaccio, ma poi si accorge di essere stato colpito al braccio destro.

Si passa poi alla fase finale di ONE PIECE 995 con lo scontro tra Ulti & Page One contro Usopp & Nami. I due mugiwara stanno perdendo, le mosse non hanno effetto contro i due dinosauri. Usopp prova a colpirli con varie piante ma alla fine Ulti lo colpisce con una testata e il cranio di Usopp si rompe come accadde ad Alabasta.

Ulti poi afferra Nami e le dice che è arrabbiata dell'annuncio di Rufy che vuole diventare il Re dei Pirati e battere Kaido. In tutta risposta, Nami risponde che Rufy diventerà il re dei pirati e, quando sta per essere uccisa, appare Otama con il suo Komainu dal nulla. La bestia morde la testa di Ulti e salva Nami. Su questo salvataggio imprevisto, si conclude ONE PIECE 995 che arriverà ufficialmente domenica 15 novembre.