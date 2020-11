ONE PIECE 996 arriverà tra pochi giorni: cosa succederà a Nami e Usopp?

Niente pausa per ONE PIECE questa settimana, e i lettori saranno sicuramente felici. Forse meno lo saranno i personaggi coinvolti nella battaglia, specie con Nami e Usopp in difficoltà. ONE PIECE 996 uscirà in anticipo, con un'uscita programmata per venerdì 20 novembre su MangaPlus a causa di una festività giapponese.

Ma cosa potrebbe succedere in ONE PIECE 996? Mentre ci avviciniamo al fatidico numero 1000, l'azione riprenderà sicuramente dalla battaglia di Nami e Usopp, impelagati in uno scontro a senso unico con Page One e Ulti. I due fratelli hanno messo i Mugiwara al tappeto e solo l'intervento di O-Tama ha bloccato l'attacco letale di Ulti.

Molto bisognerà capire sul vero potere di O-Tama. La piccola è già stata in grado di rendere inermi i soldati di Kaido con gli SMILE grazie al suo Frutto del Diavolo. Ma può fare lo stesso anche con gli utilizzatori di un frutto Zoan Zoan originale? Eiichiro Oda potrebbe finalmente darci la risposta nel capitolo 996 di ONE PIECE e, se la risposta è affermativa, le sorti della battaglia cambieranno radicalmente a favore dei protagonisti.

Sul resto della scena, Rufy continuerà a salire su per il castello, mentre in piazza Chopper potrebbe anche finire per trasformarsi completamente in un oni di ghiaccio, lasciando agli altri il compito di recuperare l'antidoto in mano ad Apoo. Zoro e X-Drake stanno già affrontando il musico esplosivo, ma potrebbero essere coinvolti in altri combattimenti. Voi invece cosa vorreste vedere nel prossimo capitolo di ONE PIECE?