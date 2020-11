ONE PIECE 996: battaglie in ogni dove a Onigashima, e cosa farà Law?

Non c'è pace nell'isola di Onigashima. Assaltata dalle forze dell'alleanza, ha battaglie che continuano imperterrite in ogni angolo. E a dimostrazione di ciò, il capitolo 996 di ONE PIECE ci mostra ulteriormente cosa sta succedendo a tutti i contendenti.

Mentre Barbanera si sta lavando i denti insieme a un ippopotamo nella copertina richiesta da un fan, ONE PIECE 996 inizia con il salvataggio di Nami e Usopp da parte di O-Tama. I Mugiwara sono entrambi vivi anche se feriti gravemente, mentre il terzetto scappa su Komachiyo. Intanto Hihimaru interviene e prova a fermare Page One e Ulti per tre minuti, come richiesto dalla sua padroncina. Anche loro combatteranno perché sono samurai.

Continua anche il combattimento di Yamato contro Sasaki e i suoi uomini. Il gruppo si è ridotto, ma la ragazza deve continuare a subire il fuoco dei soldati se vuole proteggere Shinobu e Momonosuke. Dopo aver rifiutato di scappare, Yamato osserva Sasaki che sfodera la sua spada e si prepara a combattere in prima persona. Ma la figlia di Kaido non si fa intimidire: nel pannello successivo si intravede l'inizio della sua trasformazione che lascia intimorito Sasaki. Ma in zona arriva Franky, inseguito da Haccha. Il gigante distrugge il pavimento e Yamato ne approfitta per scappare, lasciando al robot il controllo di quel piano. Prima di cadere però colpisce e tramortisce Haccha con un colpo al volo.

Si rivede finalmente Law che, dopo aver eliminato alcuni nemici, ripensa alle parole di Nico Robin sul clan della D, seguiti dai ricordi con Corazon. Davanti a lui c'è un Poneglyph, ma non è quello rosso che cercavano. Anche Kidd riappare, insieme a Killer, mentre sta catturando tutto il metallo che c'è nei paraggi per prepararsi allo scontro con Kaido.

L'imperatore è invece ancora in cima alla cupola. I samurai sono quasi caduti tutti, gli ultimi a cadere sono Kin'emon e Denjuro, sembra che nessun altro sia ancora in piedi. Big Mom, abbandonato lo scontro con Marco, ritorna sul palcoscenico ma avvisa già che vuole dirigersi sul tetto. Infine, Rufy e compagni stanno salendo al terzo piano del castello. Sanji però avverte la voce di una donna e ne viene catturato. Cosa accadrà in ONE PIECE 997?