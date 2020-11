ONE PIECE 996: Kaido inizia un devastante contrattacco

Nei precedenti capitoli di ONE PIECE i fedeli samurai al servizio di Oden avevano mostrato tutta la loro forza nello scontro con Kaido. Nell'ultimo capitolo però, l'imperatore comincia un contrattacco che sembra distruggere tutte le speranze dei nostri.

Diversi capitoli prima del 996, Eiichiro Oda ci aveva deliziato con delle stupende tavole che mostravano i Foderi Rossi sopraffare il potente nemico sfoderando anche, nelle pagine del numero 992 di ONE PIECE, una nuova e potente tecnica. Sembrava che i vassalli del precedente Shogun stessero avendo vittoria facile, ma l'ultima pubblicazione del manga torna a mostrare il reale dislivello di forza che li separa dal potente nemico.

Dal momento in cui la scena è puntata sul tetto di Onigashima su cui si sta svolgendo la battaglia, si è potuto vedere Kaido, nuovamente in forma umana, abbattere Kinemon con la propria mazza. Successivamente anche Denjiro, che riesce a trafiggere l'imperatore ad un fianco, viene sconfitto allo stesso modo. La sequenza infine si conclude mostrando tutti quanti i valorosi samurai ai piedi dell'imbattibile avversario.

La situazione sembra non poter far altro che peggiorare con l'imminente arrivo di Big Mom nello stesso luogo, fortunatamente però anche Kid e Luffy sono in procinto di raggiungere la parte superiore dell'isola, anche se quest'ultimo sta per incontrare qualcuno sul proprio cammino che, a causa della confusione della battaglia, non siamo ancora in grado di identificare con esattezza.

Cosa ne pensate del contrattacco di Kaido? Secondo voi l'arrivo del protagonista riuscirà a ribaltare la situazione? Vi faccio inoltre sapere che purtroppo ONE PIECE tornerà presto in pausa.