ONE PIECE 996 primi spoiler: stiamo per arrivare a una rivelazione scioccante?

Con la battaglia di Kaido in corso, andiamo sempre più vicini al capitolo 1000 di ONE PIECE. Il leggendario numero conterrà sicuramente risvolti e situazioni esplosive che potrebbero cambiare il corso della storia del mondo piratesco.

Ma intanto ONE PIECE 996 è alle porte. Il prossimo capitolo debutterà venerdì a causa di una festività giapponese che fa anticipare l'uscita di Weekly Shonen Jump, e di conseguenza sono arrivati in anticipo anche alcuni leak. Vediamo insieme i primissimi spoiler di ONE PIECE 996.

Il capitolo si intitolerà "L'isola dei più forti" e vedrà Tama e Komachiyo portare lontani Usopp e Nami, facendoli scappare dal duo di fratelli dinosauri. La bambina svelerà di essere riuscita ad arrivare grazie a una nave nemica. Intanto Yamato e Sasaki si affrontano e Yamato si trasforma in una sorta di drago, facendo capire che ha un frutto Zoo Zoo. Il pavimento però viene distrutto e così Yamato riesce a scappare con Momonosuke e Shinobu.

Franky Shogun arriva da Hatcha per combatterlo. Law trova un Poneglyh, Nico Robin gli aveva chiesto di trovare quello rosso che rivelasse il significato della D. Continua poi lo scontro tra Kaido e i Nove Foderi Rossi. Infine, Rufy, Jinbe e Sanji continuano a salire la torre e arrivano al secondo piano. Alla fine del capitolo, Sanji reagisce alla voce di Black Maria che proviene dal terzo piano.

ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana e quindi a meno di risvolti imprevisti il capitolo 997 uscirà come previsto.