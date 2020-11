ONE PIECE 996: Sanji e Big Mom al centro dei nuovi cliffhanger

La guerra incombe tra le pagine di ONE PIECE e non mancano svariati colpi di scena. In particolare, nell'ultimo capitolo del manga, gli avvenimenti che hanno coinvolto Big Mom e Sanji hanno lasciato i fan col fiato sospeso. Vediamoli.

Continua la battaglia tra i Vassalli di Oden e Kaido e, mentre quest'ultimo, tra le pagine di ONE PIECE, inizia un devastante contrattacco, l'autore sembra non voler concedere un attimo di tregua ai protagonisti. Come ben sappiamo, infatti, i pirati di Big Mom si sono alleati con quelli del potente imperatore formando una tra le più temibili alleanze pirata mai viste nella storia del manga e, proprio in quest'ultimo numero della serie, la donna ha deciso di ricongiungersi con l'alleato sul luogo dello scontro. Coi due ex membri dei Pirati Rock nuovamente insieme sembra che per i samurai non rimanga alcuna via di scampo.

Tuttavia con la partecipazione alla guerra della ciurma di Cappello di Paglia e con l'aiuto di alcune Supernove, i Foderi Rossi potrebbero non essere rimasti senza speranza. I protagonisti infatti sono impegnati su più fronti, vediamo ad esempio Zoro, Robin, Brook e Chopper nella piazza centrale con quest'ultimo alle prese con un terribile virus presentato nei recenti capitoli di ONE PIECE, mentre, al terzo piano del castello di Kaido, Luffy, Jinbei e Sanji tentano di raggiungere il tetto, luogo dove si trovano i potenti nemici. L'ultima pubblicazione però si conclude mostrando lo sguardo del cuoco dei protagonisti mentre sembra essere interessato ad una certa conversazione piuttosto che alla battaglia.

Chi potrebbe esserci all'origine delle voci che hanno attirato l'attenzione di Sanji? Fateci sapere le vostre supposizioni nei commenti.