ONE PIECE 996: spoiler e immagini per il nuovo capitolo, tutti in gioco per la battaglia

Ci avviciniamo sempre di più alla data di uscita di ONE PIECE 996. Questo comporta un avvicinamento anche all'atteso scontro tra Kaido e Rufy oltre che al capitolo 1000 e alle tante rivelazioni che ci saranno durante il finale di questa saga. Ieri vi abbiamo presentato i primi spoiler di ONE PIECE 996.

Ma come di consueto, le rivelazioni sono state approfondite così come il resto dei contenuti del capitolo. Vediamo i nuovi spoiler e le prime immagini di ONE PIECE 996.

"L'isola del più forte" parte con una copertina con Barbanera intento a strofinarsi i denti con un ippopotamo, mentre il vero inizio del capitolo è di Tama. La giovane kunoichi sta scappando portando via Nami e Usopp. La ragazza chiede al babbuino gigante Hihimaru di fermare per qualche minuto Page One. Dopo le proteste di Nami, Tama avvisa di non sottovalutarli.

Si passa poi a Yamato che ha tolto di mezzo molti uomini di Sasaki, ma non riesce a combattere come si deve perché deve anche proteggere Shinobu e Momonosuke dai proiettili. Quando Sasaki sta per scendere in battaglia, Yamato decide di trasformarsi. Nella vignetta si vedono i denti diventare sempre più affilati e Sasaki rimane scioccato di vedere la sua trasformazione. In quel momento però il pavimento cede a causa di Franky che è inseguito da Haccha. Il gigante ha colpito il soffitto dal piano inferiore e quindi fa crollare tutto. Yamato sfrutta la chance per prendere Momonosuke e Shinobu e saltare di sotto. Ringrazia Franky e lo avvisa della richiesta di Rufy e lascia a lui il compito di affrontare Sasaki, ma prima di andare via con Momo e Shinobu colpisce Haccha tramortendolo. Questa è la scena che potete osservare nella pagina in calce.

Si passa poi al secondo piano sotterraneo del castello. Qui c'è Law che ha levato di mezzo alcuni uomini di Kaido e si trova di fronte a un Poignee Griffe. Purtroppo non è quello rosso che cercavano e che poteva contenere il segreto della D, ma ripensando a una discussione con Nico Robin si capisce che l'unico modo che hanno per trovarlo è di levare di mezzo l'imperatore. Law poi ripensa alle parole di Corazon sulla D e sul destino di essere il nemico del re del mondo.

Si passa poi al terzo piano di Onigashima dove Kidd sta correndo in giro insieme a Killer. Il braccio di Kidd è enorme dato che ha accumulato tantissimo metallo, ma si chiede se non sia troppo. Killer tuttavia gli risponde che stanno per affrontare la creatura più forte, la preparazione non è mai abbastanza. In cima alla cupola, Kaido sta affrontando a colpi di kanabo i Foderi Rossi. Questi stanno facendo resistenza, ma sono tutti feriti.

Al piano basso, invece, Big Mom getta tutti nel panico col suo nuovo arrivo, ma l'imperatrice dice di non preoccuparsi dato che ha da fare all'ultimo piano, dove si trova Kaido. ONE PIECE 996 si conclude poi al secondo piano, con Rufy e il suo gruppo che continuano a salire. Al terzo piano si sente la voce di una donna che sta urlando "va bene" o "nessun problema", e qualcuno sta togliendo il kimono alla donna. Sanji resta scioccato. ONE PIECE 997 tornerà regolarmente la prossima settimana.