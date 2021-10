ONE PIECE 996: Yamato mostra tutta la sua forza nel nuovo episodio dell'anime

L'episodio 996 di ONE PIECE ha sorpreso i fan con lo scontro tra Yamato e Ulti. La serie anime di ONE PIECE si sta preparando per il suo monumentale traguardo dei 1.000 episodi, e non poteva arrivare in un momento migliore, dato che l'assalto ad Onigashima è appena cominciato.

I Nove Foderi Rossi hanno ufficialmente aperto le danze con uno spettacolare attacco contro Kaido visto nell'episodio 995 di ONE PIECE. Nell'isola sta per scoppiare il caos e uno dei primi scontri è proprio quello tra Yamato e Ulti.

Dopo aver inseguito Luffy e Yamato negli ultimi episodi, Ulti ha finalmente raggiunto Yamato. Anche se inizialmente l'inseguimento di Yamato era stato ordinato da Kaido, ora la questione è diventata molto più personale.

L'episodio 996 di ONE PIECE riprende subito dopo che i Nove Foderi Rossi hanno inferto multiple ferite a Kaido. Le forze di Kaido stanno iniziando il loro contrattacco, ma non sono le uniche: anche i samurai nascosti iniziano a rivelarsi e a partire con l'assalto. Questo significa che vedremo finalmente le abilità di Yamato in azione e, ovviamente, anche quelle dei Tobi Roppo, a partire proprio da Ulti.

Mentre l'anime si prepara al traguardo del millesimo episodio di ONE PIECE, la saga di Wano ha ancora molte sorprese.