ONE PIECE 997 e il colpo a sorpresa di Kaido: un cataclisma in arrivo

L'imperatore Kaido ha confermato di essere un personaggio con ambizioni spropositate. Dopo averlo visto in azione con la sua straordinaria potenza, abbiamo saputo da pochi capitoli di ONE PIECE cosa ha davvero intenzione di fare con il Wanokuni e il mondo intero.

Ma è con ONE PIECE 997 che mette veramente in moto il piano creato con Big Mom. Eiichiro Oda riprende il capitolo dalla battaglia di Sanji, caduto nella trappola tesa da Black Maria. Rufy e Jinbe continuano invece come se niente fosse finché non si trovano davanti altri Gifters, che però vengono evitati grazie all'intervento di alcuni samurai.

Nella piazza centrale, quando Zoro vede cadere qualcosa dalla cupola, qualcosa scatta in lui e con un solo colpo mette fine alla corsa di Apoo, rubandogli l'antidoto e dandolo a Chopper. Mentre la renna dei Mugiwara si prepara a creare una medicina per tutti, Queen cerca di colpirlo ma è ancora Zoro con un fendente a distanza a distruggere l'arma del nemico.

Un terremoto arriva all'improvviso, facendo scappare tutti dato che pensano che sia stato Zoro col suo Haki a scatenarlo, ma in realtà è qualcos'altro che sta succedendo. Mentre anche Marco arriva al centro del campo di battaglia, Yamato è riuscita a raggiungere il porto. Ma nessuna nave è lì dato che, come spiega, i draghi hanno il potere di creare una nube di fumo che gli permette di volare.

Adesso Kaido sta portando Onigashima in aria fino alla capitale dei fiori per dare inizio al suo piano e rendere Wanokuni un luogo di lotta dove solo il più forte vincerà. ONE PIECE 998 non arriverà la prossima settimana per una pausa di Eiichiro Oda.