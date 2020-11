ONE PIECE 997: data di uscita e teorie, sarà il turno di Sanji?

Il cliffhanger di ONE PIECE 996, pubblicato lo scorso venerdì su MangaPlus ufficialmente, ha lasciato sicuramente interdetti i fan. Non è stato infatti il classico finale bomba, bensì uno basato su una gag. Però sembra essere chiaro che Sanji sarà al centro del prossimo capitolo.

Rivedremo il cuoco in azione in ONE PIECE 997 che sarà pubblicato domenica 29 novembre su MangaPlus in inglese e spagnolo. Gli indizi sembrano portare a uno scontro, o almeno un incontro, tra Sanji e Black Maria. La Tobi Roppo è l'unica rimasta ferma nel castello senza scendere a combattere e fino a poco tempo fa era all'opera con una canzone che allietava i soldati presenti nella sua sala.

Sappiamo anche però che Sanji non oserebbe toccare una donna e per questo un possibile scontro sarebbe molto arduo per lui, a meno che non si ripeterà una situazione simile a quella con Kalifa a Enies Lobby dove fu salvato da Nami. Ma nel prossimo capitolo c'è anche tanta attesa per altri scontri: Kidd sembra essere carico per lo scontro e anche lui, come Rufy, sta salendo la torre. Killer sicuramente verrà coinvolto in una battaglia, magari contro Queen e i suoi scagnozzi.

E poi, cosa vuole Big Mom? L'imperatrice ha un piano chiaro e vuole dirigersi da Kaido, ma sembra che per ora voglia rimanere alleata a lui. E se i due imperatori iniziassero a combattere tra loro? Infine, un altro dubbio dei fan è quello di una possibile pausa di ONE PIECE: il mangaka ha ormai pubblicato tre capitoli consecutivi e, con gli ultimi ritmi, sembra probabilissima una pausa nella settimana successiva.