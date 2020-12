ONE PIECE 997: osserviamo le tavole originali disegnate da Eiichiro Oda

Nel nuovo capitolo di ONE PIECE abbiamo potuto seguire le vicende dei protagonisti nel mezzo della guerra di Onigashima. Andiamo a vedere le tavole originali disegnate dall'autore prima delle modifiche apportate dall'editore.

Prosegue la pubblicazione del manga di Eiichiro Oda mostrandoci svariate battaglie tra pirati e samurai per la liberazione del paese di Wano. Tra i numerosi avvenimenti, in ONE PIECE, abbiamo assistito ad una potente tecnica di Zoro e, sempre tra le pagine di ONE PIECE, alle previsioni di Yamato sul destino del paese dei samurai.

Attualmente abbiamo la possibilità di osservare le tavole originali dell'autore trapelate in rete. Dando uno sguardo alle immagini condivise nel Tweet riportato in fondo a questa news possiamo vedere alcuni dei protagonisti degli scontri che stanno avvenendo nel luogo in cui si trova il castello di Kaido. Nella prima foto vediamo, nella sua interezza, la prima tavola del capitolo inerente alla storia narrata. Il protagonista di questa facciata è Sanji che velocemente si precipita in aiuto di una donna di cui si nota unicamente la silhouette al di là di una parete in carta di riso. La seconda foto, divisa in due parti, ci mostra la corsa di Brook e Chopper, quest'ultimo per metà trasformato in un oni dal virus di Queen, e nella parte sottostante, un primo piano di quest'ultimo pirata nel momento in cui viene sfiorato da un attacco di Zoro. Infine le ultime due immagini mostrano Marco la Fenice e l'urlo carico di rabbia dello spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia.

Purtroppo sembra che una nuova pausa si parerà tra questo capitolo ed il successivo, nel frattempo però abbiamo la possibilità di osservare questi stupendi disegni originali. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento.