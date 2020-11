ONE PIECE 997 spoiler: Zoro finalmente entra in azione!

Ormai ci avviciniamo sempre di più al capitolo 1000 di ONE PIECE, con Eiichiro Oda che sta pubblicando settimana dopo settimana per raggiungere l'obiettivo prefissato. Per il momento, il mangaka sta costruendo tante situazioni diverse che sicuramente esploderanno in una marea di scontri d'altissimo livello tra qualche mese.

Ora però il turno di ONE PIECE 997 e dei suoi spoiler, da poco leakati dalla rivista Weekly Shonen Jump. E al centro ci sarà Roronoa Zoro, vediamo insieme quali sono gli spoiler.

Il capitolo 997 di ONE PIECE si intitola "Fuochi d'artificio";

Sanji viene catturato da Black Maria;

Alcuni Shinuchi fanno un'imboscata al quarto piano, ma Rufy riesce comunque a salire le scale create dai samurai;

Zoro è arrabbiato quando vede il braccio di Kiku cadere dal cielo;

Zoro sconfigge Apoo e ottiene l'anticorpo ;

; Chopper dice di aver capito la struttura dela piaga di Queen e dice che creerà un antidoto per tutti;

Queen vuole attaccare Chopper, ma Zoro lo ferma ;

; Le persone notano un terremoto sconosciuto, che Brook aveva pensato essere l'Haki di Zoro;

Marco chiede a Zoro e Robin se può fare qualcosa per aiutare;

Yamato dice che il drago vola nel cielo generando una "nube di fiamme" a causa del tremore dell'isola;

per muovere l'intera isola verso la capitale dei fiori, Kaido avvolge l'intera isola in una nube di fuochi d'artificio e solleva Onigashima in aria.

Purtroppo per i fan, ONE PIECE andrà in pausa la prossima settimana. Il capitolo 998 arriverà quindi a metà dicembre.