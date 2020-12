ONE PIECE 997: Yamato spiega i veri piani di Kaido, e il destino di Onigashima

L'Imperatore Kaido è uno dei personaggi più imprevedibili dell'intera epopea piratesca che è ONE PIECE, e in svariate occasioni è riuscito a sorprendere non poco i lettori con azioni che sono state capaci di sconvolgere portare la trama in direzioni inaspettate, seguendo imperterrito i suoi piani, che segneranno profondamente il futuro di Wanokuni.

Nel capitolo 997 infatti sono stati rivelati altri dettagli particolarmente interessanti nelle tavole conclusive. Dopo che Sanji è stato attirato in una trappola, il campo di battaglia, che ormai si estende per tutta Onigashima, comincia improvvisamente a tremare. Con un cambio di scena scopriamo quali siano le vere intenzioni di Kaido.

È la stessa Yamato, figlia dell'Imperatore, a spiegare agli altri cosa stia succedendo, con le seguenti parole rivolte al piccolo Momonosuke: "Dei Draghi stanno volando per creare qualcosa chiamato Nuvole Fiamma! Vuol dire che Kaido sta sollevando Onigashima. Vuole trasferire l'intera isola nella Capitale dei Fiori." Subito dopo queste terribili affermazioni vediamo Kaido ergersi in tutta la sua statura di fronte al luogo, ormai desolato e distrutto, dove stava affrontando i Nove Foderi Rossi, e pronunciare le parole che designeranno il destino di tutti gli abitanti del Paese di Wa: "Wano, o per essere più precisi la nuova Onigashima diventeà una fortezza dei pirati. Che il mondo della violenza abbia inizio."

La minaccia rappresentata dal capitano dei Pirati delle Cento Bestie si è estesa, e vista l'indipendenza di Wa dal Governo Mondiale, spetterà a Luffy e compagni fermare l'inarrestabile Kaido, naturalmente con l'aiuto dei ribelli e dei samurai.