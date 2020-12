ONE PIECE 998: data di uscita e previsioni sul prossimo capitolo

In ONE PIECE, la guerra contro Kaido sta iniziando a entrare nel vivo. Dopo le prime schermaglie in mare, l'approdo e l'invasione silenziosa, la ciurma dei pirati di cappello di paglia e tutti i loro alleati sono usciti allo scoperto per occuparsi di spodestare Kaido dal suo trono, riportando la pace e l'armonia a Wanokuni.

Ma nel capitolo 997 di ONE PIECE, Kaido ha deciso di innescare un cataclisma. La scorsa domenica abbiamo infatti visto l'imperatore delle Cento Bestie far partire il suo piano per spostare letteralmente Onigashima sulla Capitale dei Fiori, rendendo il luogo demoniaco la nuova capitale. Ciò ovviamente non lascia neanche possibilità di fuga ai pirati sull'isola.

E cosa accadrà quindi in ONE PIECE 998? Rufy salirà sicuramente di un altro piano, avvicinandosi ancora di più alla cima dove troverà ad aspettarlo Kaido e, forse, Big Mom. Proprio l'imperatrice potrebbe essere l'ago della bilancia di questa guerra, dato che scontrarsi anche con lei sarebbe quasi proibitivo per i protagonisti. Intanto però la maggior parte degli eventi si concentra nelle zone più basse di Onigashima. Mentre anche Kidd sta continuando a salire e a breve potrebbe incontrarsi con Rufy, Sanji è stato intrappolato da Black Maria e i suoi scagnozzi. Il cuoco deve obbligatoriamente scappare se vuole dare una mano ai suoi amici e potremmo quindi vedere per la prima volta Gamba Nera contro una donna.

Anche Zoro sembra ormai essere entrato in scena, ma è ancora lontano dai nemici più forti. Tuttavia la presenza di Marco potrebbe aiutarlo ad arrivare in cima e chissà, magari anche far innescare uno scontro volante tra la fenice e King.

ONE PIECE 998 arriverà su MangaPlus il 13 dicembre alle ore 17:00 a causa della pausa presa da Eiichiro Oda.