ONE PIECE 998: la furia dei Frutti del Diavolo ancestrali si scatena

Sono ormai da diversi mesi che va avanti il terzo atto di Wanokuni, con la fase attuale completamente incentrata su Onigashima. Ed è in questo periodo che abbiamo fatto la conoscenza dei Tobi Roppo, sei personaggi tra i più forti della ciurma di Kaido e ognuno dotato di un valido potere. I nuovi capitoli di ONE PIECE li stanno approfondendo di più.

Ma la forza di molti di questo gruppo ancora doveva essere esplorata. Tuttavia Eiichiro Oda ha deciso di dedicargli il palcoscenico di ONE PIECE 998. Il titolo del capitolo, "Gli zoan ancestrali", fa già capire su cosa si concentrerà la storia di questa settimana. Il mangaka Oda si è sbizzarrito stavolta nel presentarci uno dietro l'altro tutti i Tobi Roppo e i loro poteri.

Con Marco e Chopper che hanno quasi archiviato la pratica virus e si preparano a creare l'anticorpo in compagnia di due medici mink, X-Drake decide di proteggere Chopper trasformandosi in dinosauro e fermando un attacco di Apoo. Intanto, la fenice propone a Zoro, Robin e Brook di portarli sul tetto di Onigashima per partecipare alle battaglie più importanti.

Nel castello, Franky continua a lanciare i suoi attacchi laser colpendo il gruppo di Sasaki, finché l'uomo pesce non si trasforma in un triceratopo. Inizia così la battaglia tra Franky e Sasaki. Al terzo piano, Sanji sta cercando di scappare da quel gruppo di donne capitanate da Black Maria. Ma ormai tutte hanno mostrato il loro Frutto del Diavolo, anche Black Maria che si trasforma in una rosamygale grauvogeli.

Jinbe intanto sta accompagnando Rufy ma capisce che al quarto piano c'è bisogno di qualcuno che sbaragli i nemici. Mentre il capitano continua a salire, Jinbe si ritrova contro Who's Who che dimostra di avere uno zoo zoo tipo smilodonte. Non manca anche il ritorno di Ulti e Page One, anche loro nella loro forma dinosauro completa, alla ricerca di Nami e Usopp.

Nelle ultime vignette di ONE PIECE 998, ricompare Yamato che ricorda l'arrivo fiammeggiante di Ace sull'isola.