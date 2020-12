ONE PIECE 998, nuovi spoiler rivelano gli attesi Frutti del Diavolo e nuove battaglie

Ogni Frutto del Diavolo nel mondo di ONE PIECE riserva al suo mangiatore dei poteri speciali. Talvolta non sembrano particolarmente utili a primo impatto, altri possono essere allenati e migliorati, mentre alcuni poteri come quello di Barbabianca sarebbero capaci di distruggere il mondo.

Questi Frutti del Diavolo sono stati anche al centro della saga di Wanokuni, con Kaido che ha imposto a tutti i suoi uomini di mangiare gli SMILE, frutti artificiali creati dagli esperimenti di Caesar Clown. Ma ovviamente i suoi generali hanno i Frutti del Diavolo originali e finalmente conosceremo i poteri dei tre Tobi Roppo rimanenti.

Ruotano intorno a questo elemento gli spoiler di ONE PIECE 998 rivelati oggi. Dopo aver conosciuto il titolo del capitolo e alcune informazioni sui Tobi Roppo nelle anticipazioni di ieri, i leak confermano che conosceremo in cosa si trasformano Black Maria, Sasaki e Who's Who. Andiamo con ordine:

Marco utilizza il potere della sua fenice per fermare il virus. A quanto pare l'espansione in un corpo dipende anche dalla forza di quest'ultimo.

Apoo è ferito ma non morto, e Drake lo sconfigge definitivamente.

Franky VS Sasaki inizia, quest'ultimo mostra il suo potere diventando un triceratopo.

inizia, quest'ultimo mostra il suo potere diventando un triceratopo. Sanji VS Black Maria , la donna si trasforma in un ragno gigante

, la donna si trasforma in un ragno gigante Jinbe VS Who's Who , utilizzatore dello Zoo Zoo gatto tipo smilodonte.

, utilizzatore dello Zoo Zoo gatto tipo smilodonte. Yamato osserva una statua di un drago mezza distrutta, dicendo che un amico l'aveva distrutta. Si dovrebbe riferire ad Ace.

Yamato: "Un uomo venne qui anni fa per uccidere mio padre".

ONE PIECE 998 arriverà domenica 13 dicembre ufficialmente su MangaPlus, e non ci saranno pause con ONE PIECE 999.