ONE PIECE 998: primissimi spoiler, titolo e una buona notizia per i lettori

Mentre i fan dell'anime di ONE PIECE si sono goduti lo scontro tra Kaido e Big Mom nell'episodio di questa settimana, ai lettori del manga è andata meno bene. Infatti Eiichiro Oda si è preso una pausa dal numero di Weekly Shonen Jump uscito quest'oggi in Giappone. Ma il mangaka tornerà a breve con il capitolo 998 di ONE PIECE.

Eravamo rimasti all'attuazione del piano di Kaido in un modo imprevedibile e ora i protagonisti di ONE PIECE devono combattere su un'isola in volo. La battaglia infatti non è finita e ci sarà ancora molto da coprire prima di poter cantare vittoria. Intanto in rete sono arrivati i primissimi spoiler su ONE PIECE 998. Vediamoli insieme.

Il titolo di ONE PIECE 998 sarà "Specie antiche" e secondo i leak ci sarà una rivelazione molto importante sui Tobi Roppo. I sei guerrieri saranno quindi al centro del capitolo ma per ora non è dato sapere in che modo, anche se il titolo potrebbe proprio riferirsi a loro e ai Frutti del Diavolo che hanno mangiato. La fine del capitolo è invece dedicata a Yamato che compare in una delle ultimissime vignette.

Infine, per la gioia di tutti i fan, ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana, anche perché ormai è confermato che il capitolo 1000 arriverà tra meno di un mese.