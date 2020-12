ONE PIECE 998 spoiler e immagini: la forza dei Tobi Roppo al massimo, scontri in vista

Continuano le rivelazioni su ONE PIECE 998, il capitolo del manga di Eiichiro Oda che sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump lunedì 14 e di conseguenza su MangaPlus in inglese e spagnolo domenica 13 alle ore 17:00. Vediamo che dettagli sono stati aggiunti al capitolo con le nuove immagini.

Gli spoiler di ONE PIECE 998 partono con una copertina dedicata a Ener che si rilassa su un gatto gigante, mentre in alto campeggia il titolo "Modelli ancestrali". Gli uomini di Kaido non sapevano che il loro capitano potesse sollevare l'isola e sono tutti scioccati. Intanto nella piazza centrale, Marco sta aiutando a contenere il virus mentre Chopper crea l'antidoto. Dopo aver avvolto tutta la stanza nel fuoco, la fenice si offre di portare i Mugiwara sul tetto mentre Chopper è aiutato dai samurai.

Apoo prova a rialzarsi ma X-Drake usa la sua forma da allosauro per metterlo definitivamente KO. Il marine rimarrà in zona per proteggere Chopper. Intanto Rufy e Jinbe raggiungono il quarto piano e stavolta ci sono tanti nemici forti. Jinbe rimarrà lì a occuparsene mentre Rufy va avanti da solo. Secondo Jinbe, Sanji potrebbe essere rimasto indietro per occuparsi di un nemico forte che ha avvertito con l'Haki.

Inizia lo scontro tra Franky e Sasaki, Sasaki si trasforma in un triceratopo gigante. Sanji non può combattere al terzo piano dato che è circondato da donne, ma intanto Black Maria si trasforma in una Rosamygale Grauvogeli. Al quarto piano, Jinbe affronta Who's Who e la sua ciurma. Anche Who's Who si trasforma diventando uno smilodonte. Who's Who si riferisce a Jinbe come ex Shichibukai, ma l'uomo pesce dice di essere il nuovo timoniere dei Mugiwara. Il Tobi Roppo sembra aver conosciuto Jinbe durante i suoi giorni da Shichibukai.

Nelle ultime pagine di ONE PIECE 998, rivediamo Ulti e Page One che si scatenano nella loro forma da dinosauri, alla ricerca di Nami e Usopp, mentre Hihimaru è stato già sconfitto. Le ultime vignette vengono invece dedicate a Yamato che ricorda l'arrivo di Ace su Wanokuni. ONE PIECE festeggerà su Weekly Shonen Jump i capitoli 999 e 1000 con pagine a colori e copertina nelle prossime settimane.