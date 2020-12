ONE PIECE 999 data e teorie: arriva un flashback su un personaggio amato dai fan?

Abbiamo da poche ore potuto leggere la storia numero 998 di ONE PIECE, con protagonisti un gruppo particolare e introdotto di recente. I Tobi Roppo hanno messo in mostra definitivamente i loro Frutti del Diavolo, con Eiichiro Oda che si è concentrato con tante doppie pagine su ognuno dei sei membri.

Ma in un capitolo completamente concentrato sui sottoposti di Kaido, il finale ha regalato ai fan il ritorno di Portuguese D. Ace. Infatti, nell'ultima pagina di ONE PIECE 998, dopo aver ancora una volta visto Page One e Ulti nella loro versione dinosauro, si è tornati a Yamato e Momonosuke. La ragazza ha ricordato un momento felice del suo passato, quando Ace arrivò sull'isola per uccidere Kaido e nel mentre distrusse una statua a forma di drago che era alle porte dell'isola.

Il tipo di tratteggio sul bordo vignetta inserito da Eiichiro Oda è utilizzato per la transizione a un flashback. I lettori del manga di ONE PIECE avranno già adocchiato questo stratagemma dell'autore varie volte, e questo fa pensare che ONE PIECE 999 partirà proprio col flashback di Yamato sul suo incontro con Ace.

Durante il terzo atto di Wanokuni abbiamo già assistito a un lungo flashback, con Gol D. Roger e Oden Kozuki al centro, e Oda potrebbe voler replicare con un altro racconto sul passato del mondo di ONE PIECE. La possibilità che il flashback si dilunghi anche al capitolo 1000 e oltre, con tanto di rivelazioni importanti, indubbiamente c'è.

Ma è anche probabile che semplicemente questi ricordi occuperanno solo una prima parte del capitolo, mentre sul finale Rufy arriverà in cima alla cupola per incontrare Kaido. Senza contare che anche Zoro, Marco e Nico Robin probabilmente verranno associati a un nuovo avversario durante questo capitolo, così come successo ai loro tre compagni nel capitolo 998. Di conseguenza, forse avremo le prime 3-4 pagine con Ace e Yamato, e poi una serie di incontri che potrebbero essere Zoro e Marco contro King e Brook contro Hawkins.

ONE PIECE 999 arriverà su MangaPlus domenica 20 dicembre alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.