ONE PIECE 999: tra passato e presente, vengono a galla nuovi segreti

Le storie di ONE PIECE vanno avanti dal 1997. Sono quindi ben 23 anni di pubblicazione per il manga di Eiichiro Oda, ma ora siamo arrivati a un punto fondamentale. Man mano che la carriera da pirata di Rufy è andata avanti, si è trovato sempre più vicino al suo obiettivo ma col capitolo 1000 di ONE PIECE in arrivo dovrà affrontare Kaido.

L'imperatore delle Cento Bestie è il nemico più forte che il protagonista di ONE PIECE abbia mai incrociato finora. In attesa delle rivelazioni del prossimo capitolo, arriva ONE PIECE 999 che riporta anche Ace tra le sue fila. Riscopriamo così una parte del passato del Pugno di Fuoco.

Ovviamente lo fa con un flashback, mettendo in mostra il primo scontro tra Ace e Yamato su Onigashima. Insieme alla sua ciurma, Ace arrivò sull'isola per salvare dei bambini rapiti da Kaido e i suoi. Qui affrontò Yamato con cui puoi strinse una profonda amicizia, e tutto ciò è stato narrato dalla ragazza a Momonosuke, rivelando lui di essere anche la figlia di Kaido.

Da un'altra parte, anche Nami racconta la storia di Rufy alla piccola Tama e di come il suo capitano sia il fratello minore di Ace. La storia prosegue alternando tra passato e presente, con Marco che dice a Brook e Nico Robin di salire sulla torre mentre lui porterà in volo Zoro dai nemici più forti. Queen e King provano a fermarlo ma senza successo, mentre un altro flashback ci riporta ai tempi della ciurma di Barbabianca con la decisione di Ace di andare a Onigashima per vendicare Oden, qualche anno prima dell'inizio della storia.

Sulla cupola di Onigashima invece Big Mom ha raggiunto Kaido. I due sembrano carichi per il prossimo scontro, ma l'imperatrice chiede di non uccidere Nico Robin dato che può leggere i Poneglyph, con Pudding che ancora non ha risvegliato il suo potere. Big Mom ricorda poi a Kaido che è stata lei a God Valley a dargli il suo Frutto del Diavolo modello Pesce Pesce. Ma i due decidono di sistemare le loro diatribe personali solo dopo aver ottenuto il One Piece.