ONE PIECE 999 rivela il Frutto del Diavolo di Kaido? La leggenda dietro la scelta di Oda

Nella ciurma di Kaido ci sono tanti pirati dotati del potere dei Frutti del Diavolo, alcuni originali e altri invece artificiali. E ovviamente un potere simile non poteva mancare anche al capitano, il leggendario imperatore. Da quando è comparso Kaido versione drago in ONE PIECE, ci si è sempre chiesti quale fosse il suo Zoo Zoo.

Sul finale di ONE PIECE 999, Big Mom e Kaido si sono messi a discutere sul passato e l'imperatrice non ha mancato di menzionare il momento in cui Kaido ricevette il suo Frutto del Diavolo. Fu proprio la donna a darglielo a God Valley, rivelando che è uno Zoo Zoo di tipo Pesce Pesce. Quest'ultima notizia può far storcere il naso o creare confusione: perché Kaido che è un drago avrebbe un modello pesce pesce e non un dino dino, per esempio?

La risposta si può celare in un vecchio racconto cinese che coinvolge un drago ma anche una carpa, pesce molto caro ai nipponici e che si trova ovunque nell'arcipelago. Le carpe koi cercano di risalire un fiume ma la corrente li spinge via. Qualcuno cerca di contrastarla e di risalire verso la cascata, ma in centinaia di anni soltanto una carpa koi riesce a raggiungere la cima. Per ricompensare la sua determinazione, gli dei trasformarono questa carpa in un drago.

Il Frutto del Diavolo di Kaido potrebbe quindi essere un Pesce Pesce modello Carpa Koi che, per quanto possa suonare strano, rimanda anche alle carpe che servono per risalire la cascata di Wanokuni e al tatuaggio che occupa il braccio sinistro dell'imperatore, il quale riprende appunto le scaglie che ricoprono il pesce.



E i fan di Pokémon possono notare come questa leggenda abbia qualcosa in comune con l'evoluzione di Magikarp in Gyarados.