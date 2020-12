ONE PIECE 999 spoiler bomba: torna Ace e tante rivelazioni in arrivo

Il re dei manga sta per raggiungere il suo capitolo numero 1000, che aprirà il prossimo anno. Ma intanto si deve ancora chiudere il 2020 di ONE PIECE e succederà col capitolo 999. Questo è previsto per domenica su MangaPlus e ci sono già tanti elementi che sembrano indicare un flashback su Ace alla fine del capitolo.

Come di consueto, in rete sono arrivati con larghissimo anticipo i primi spoiler. E le impressioni avute nel finale dello scorso capitolo vengono confermate: ONE PIECE 999 si apre con un flashback su Yamato ed Ace. Vediamo insieme tutti i contenuti spoiler di ONE PIECE 999.

Il titolo sarà "il liquore che ho preparato per te" (君がため醸みし待酒)

Yamato affronta Ace .

. Ace è arrivato a Onigashima mentre Kaido è fuori per una spedizione.

Ace è venuto sull'isola per salvare dei bambini rapiti dall'isola principale di Wanokuni.

Ace dice che i genitori dei bambini non hanno potuto scegliere, Yamato risponde che lei vuole andare fuori dall'isola e vivere liberamente come fece Oden con le sue avventure.

Dopo lo scontro, diventano molto più amici, bevono insieme e parlano dei giovani pirati, tra cui Rufy.

Si passa poi al presente con Marco che prova a volare verso il tetto con Zoro.

Marco si ricorda di Ace brevemente.

Queen e King si trasformano per fermare Marco .

. Tama viene a sapere che Rufy è il fratello di Ace.

Yamato dice che Rufy ha una D nel suo nome.

Big Mom è sul tetto e dice a Kaido di non uccidere Nico Robin .

. Kaido chiede a Big Mom se la ragazza con tre occhi (Pudding) che è con lei non ha ancora risvegliato il potere di leggere gli antichi testi.

Il Frutto del Diavolo di Kaido è l'"Uo Uo no Mi, tipo mitologico" (Frutto pesce pesce). Non è stato dato il modello preciso, per ora.

(Frutto pesce pesce). Non è stato dato il modello preciso, per ora. Big Mom l'ha dato a Kaido il giorno in cui ci fu la caduta di Rocks.

Oltre a qualche dettaglio sul passato, è il presente che sembra voler nascondere tante prossime rivelazioni in ONE PIECE. E nel finale viene rivangato il nome di Rocks che potrebbe tornare in ONE PIECE 1000.