ONE PIECE: quanti abiti hanno cambiato Luffy e i Mugiwara dall'inizio della serie?

Molti mangaka lasciano intatto il design dei propri protagonisti, cambiando al più qualche dettaglio nel corso della storia oppure lasciando modifiche radicali a situazioni ed eventi particolari, come timeskip e trasformazioni. In ONE PIECE però il processo non è lo stesso dato che Eiichiro Oda si diverte a cambiare spesso outfit ai protagonisti.

Quante volte Luffy e i Mugiwara hanno cambiato abito nel corso di ONE PIECE? Veramente tante rispetto alla media. Considerando anche il cambio di palette di colori, aggiunte di dettagli, travestimenti e altro, abbiamo uno schema del genere:

Luffy ha cambiato 35 abiti in ONE PIECE ;

; Zoro ha cambiato 27 abiti;

Nami ha cambiato 71 abiti ;

; Usopp ha cambiato 25 abiti;

Sanji ha cambiato 41 abiti;

Chopper ha cambiato 24 abiti;

Nico Robin ha cambiato 35 abiti ;

; Franky ha cambiato 20 abiti;

Brook ha cambiato 23 abiti;

Jinbe ha cambiato 14 abiti.

Nami stravince senza problemi la classifica, mentre Sanji arriva secondo, con il protagonista Luffy e Nico Robin terzi a pari merito. Nessuna sorpresa per l'ultimo, un Jinbe che da poco si è unito ai Mugiwara e che in proporzione ha avuto molto meno screentime. Il conteggio prende naturalmente in considerazione soltanto gli outfit comparsi nel manga e quindi non quello di filler dell'anime, OVA, speciali e film.

