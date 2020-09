ONE PIECE: L'account Twitter del film live action commenta la scelta dei fan per Sanji

Nei giorni scorsi i numerosi appassionati dell'opera di Eiichiro Oda avevano indicato un attore che secondo loro sarebbe stato particolarmente adatto ad interpretare Sanji nel live action di ONE PIECE, tanto che anche l'account ufficiale della serie ha voluto commentare questa notizia.

Come sapete sono numerosi i fan di One Piece che vorrebbero vedere Cole Sprouse nei panni del cuoco ufficiale della ciurma di Luffy, nonostante Netflix aveva annunciato che avrebbe scelto un attore francese. L'interprete di Jughead Jones in Riverdale ha però colpito tutti per i suoi atteggiamenti, simili a quelli di Sanji visti nelle pagine del longevo manga. Anche l'account ufficiale della serie ha scritto a riguardo, rispondendo ad un messaggio di Crunchyroll, che chiedeva: "Cole Sprouse sarà Sanji nella versione live action di One Piece? O è semplicemente troppo forte?". Ecco la risposta dell'accoiunt di Netflix: "È semplicemente il più figo".

Per ora non sono stati rivelati i nomi degli attori che interpreteranno i protagonisti dello show, anche se i fan credono che Emily Rudd sarà presente nella serie di ONE PIECE, a causa di vari indizi e da un recente taglio di capelli dell'attrice. Anche Lewis Tan ha condiviso delle foto incentrate su Zoro, portando subito tutti a credere che potrebbe essere lui il volto del celebre spadaccino.