ONE PIECE: Ace affronta la condanna nell'epica figure di Dream Studio

In seguito alla separazione forzata e inaspettata dai suoi compagni, Monkey D. Luffy si è ritrovato a collaborare con nuovi alleati per cercare di salvare in ogni modo suo fratello Ace, prigioniero ad Impel Down e condannato a morte. Per ricordare uno degli ultimi momenti di Ace in ONE PIECE Dream Studio ha realizzato una statua da collezione.

Nelle immagini condivise da @MajinStore, presenti nel post in fondo alla pagina, si può notare la cura con cui Portuguese D. Ace è stato rappresentato nella sua cella al sesto livello della prigione di massima sicurezza del Governo Mondiale: Impel Down. Le ferite e i segni della tortura sono resi più evidenti dal sangue presente praticamente su ogni parte del corpo, realizzata con molta cura così come anche il pavimento e la parete in pietra e le manette fissate al muro.

Ace appare provato ma deciso, e come sappiamo, poco dopo verrà prelevato dalla cella per essere scortato a Marineford, quartier generale della Marina, dove è stata fissata la sua pubblica esecuzione. Alta 24 centimetri, la figure arriverà sul mercato a partire dal secondo trimestre del 2023, ed è già prenotabile al prezzo di 160 euro. Per concludere vi lasciamo alle teorie sul capitolo 1069 di ONE PIECE, in arrivo domenica 11 dicembre su MangaPlus.