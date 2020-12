ONE PIECE: Ace è alto due metri nella figure di Big Size Studio

Il destino di Ace e la sua dipartita per mano di Akainu è uno dei momenti più toccanti dell'intera epopea di ONE PIECE. Allo stesso tempo, la sua morte avvenuta tra le braccia del fratello ha spinto il protagonista ad allenarsi e diventare un pirata più potente per evitare che qualcosa del genere possa accadere di nuovo.

Nonostante Eiichiro Oda abbia lasciato trasparire da una recente intervista che uno dei personaggi che ha messo piede nella nave dei Mugiwara morirà a breve, non sappiamo ancora quanto siano le probabilità di una possibile dipartita di uno dei membri della ciurma di Rufy. Ad ogni modo, nel cuore dei fan non è stata ancora dimenticata la morte di Portuguese D. Ace, uno dei personaggi più apprezzati del franchise.

Proprio per via della sua popolarità, Big Size Studio ha deciso di puntare in alto e realizzare un'enorme statua del personaggio, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Parliamo di un'altezza di ben 215 cm e di una figure imponente disponibile solo in 66 unità. Nonostante l'altezza non da poco, lo studio si è concentrato anche sui dettagli per un risultato finale straordinario e dal prezzo particolarmente elevato: 4450 euro a cui si aggiungono le ulteriori spese per la spedizione. Un cifra di certo non esigua e non per tutte le tasche, ma che in caso contrario vi permetterebbe di portare a casa un'enorme statua del personaggio.

