ONE PIECE: Ace in due epiche versioni in questa accessibile figure di WX Studio

La figura di Portuguese D. Ace è stata fondamentale nella trama di ONE PIECE dal momento che la sua dipartita ha spinto da un lato Barbabianca a svelare la reale esistenza del tesoro di Roger e, dall'altra, a promuovere un nuovo sviluppo nella caratterizzazione di Rufy, il protagonista.

C'è chi oggi è convinto che il nostro eroe avrebbe potuto salvare Ace con le attuali capacità, tuttavia questa ipotesi resta soltanto un'interessante suggestione per quanto irrealistica. Eppure, quella scena nell'anime, giudicata tra le più emozionanti della serie, riuscì persino a far arrabbiare Eiichiro Oda durante quel fatidico episodio.

Ed è proprio in onore ad Ace che WX Studio ha voluto omaggiare uno dei comandanti di Barbabianca in una figure dedicata, la stessa allegata in calce alla notizia, disponibile in due versioni proposte rispettivamente al costo di 135 euro ciascuna. Vediamo infatti il fratello di Rufy sia con indosso il suo iconico sombrero che un'altra mentre imita il gesto della pistola. In ogni caso, entrambe le versioni non peccano di dettagli nonostante le dimensioni di 26cm di altezza. La statuetta, invece, è prevista alla consegna durante il corso del quarto trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.