ONE PIECE: Ace è l'Imperatore delle fiamme nella figure di LX Studio

Sono pochi i personaggi di ONE PIECE capaci di dimostrare il loro coraggio e la loro determinazione sul campo di battaglia come Portuguese D. Ace. Il comandante della seconda divisione dei Pirati di Barbabianca, infatti, si recò personalmente a fare i conti con Barbanera, dando vita ad una delle battaglie più spettacolari dell’era della pirateria.

Combattuta sull’isola di Banaro, terra presente nel Paradiso e totalmente distrutta dai pirati guidati da Teach stesso, la battaglia in questione ha rappresentato uno dei momenti più alti dell’arco del personaggio di Ace, di cui vennero mostrate per la prima volta le reali capacità sul campo. Considerato come la scintilla che causò poi la guerra per la supremazia a Marineford, dove Barbabianca e Luffy si recarono per salvare Ace, condannato a morte, anche per essere il figlio legittimo di Gol D. Roger, lo scontrò si concluse con la vittoria di Barbanera.

Tuttavia, prima di essere sconfitto, Ace usò tutte le sue energie per la sua tecnica migliore, il Dai Enkai Entei, o Imperatore delle Fiamme. Per ricordare quel momento LX Studio ha realizzato la magnifica statua che potete vedere in calce. Disponibile in due versioni, alte rispettivamente 46 e 66 centimetri, la figure ritrae con ottimi dettagli il momento esatto in cui Ace, con la rabbia dipinta in volto, genera un’immensa palla di fuoco. Tra le fiamme si nota anche il cappello del pirata, diventato ormai uno dei tanti simboli della serie.

La statua verrà lanciata sul mercato tra il primo e il secondo trimestre del 2024. La versione più piccola sarà venduta a 595 euro, mentre la grande a 975 euro.