ONE PIECE: Ace indossa gli automail in questa figure di ZZDD Studio

Il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, è ormai parte di un imponente brand che ha conquistato il mercato orientale quanto quello occidentale. Quasi giornalmente, infatti, Shueisha presenta collaborazioni con celebri marchi o, ancora, modellini in scala in edizione limitata.

Qualche settimana fa ONE PIECE aveva avviato una collaborazione con Original Stich per una linea di abbigliamento a tema, tuttavia qualche mese prima il franchise aveva persino stretto un accordo con una compagnia per la realizzazione di abiti da nozze.

Ad ogni modo, la saga si arricchisce spesso soprattutto di modellini in scala, statuette in edizione limitata e che reinterpretano alle volte in maniera originale i personaggi dell'opera. ZZDD Studio, dunque, ha voluto dedicare al fratello di Rufy, Portuguese D. Ace, una statuetta originale, la stessa allegata in calce alla notizia, in cui vediamo l'ex comandante della ciurma di Barbabianca tra le fiamme e con indosso degli automail, ovvero degli arti meccanici sulla scia di FullMetalAlchemist.

La figure in questione, disponibile in appena 108 unità complessive, è già disponibile al preordine al costo totale di 421 dollari, di cui 147 da scalare come deposito. La consegna, invece, si farà attendere visto che non c'è ancora una finestra sulla spedizione. E voi cosa ne pensate di questa statuetta dedicata ad Ace, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.