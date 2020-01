ONE PIECE: Ace mostra il suo 'pugno di fuoco' in una nuova action figure da oltre 400 euro

Il manga di ONE PIECE è ricco di personaggi che, nel bene o nel male, hanno contribuito a rendere iconici alcuni momenti di una delle storie fumettistiche più amate in Giappone. Ace, senza alcun dubbio, è una delle personalità più apprezzate del manga di Eiichiro Oda, soprattutto grazie a una storia emozionante e ad un carattere "ardente".

L'arte dei modellini in scala è una delle forme di merchandising più amate dalla community. Spesso, le compagnie più celebri in patria realizzano alcune action figure in edizione limitata dal prezzo imponente. L'ultima statuetta realizzata da JN Studio, infatti, ritrae il maestoso pugno di fuoco di Portoguase D. Ace, il fratello del protagonista di ONE PIECE, Rufy.

La figure in questione (in scala 1:8), che potete ammirare in tutto il suo splendore nelle foto in calce alla notizia, è alta ben 41 cm e sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2020. Attualmente, inoltre, è già possibile ordinare il modellino direttamente sul sito ufficiale alla modica cifra di circa 411 euro, a cui si aggiungo le eventuali spese di spedizione. Ma a proposito di action figure, cosa ne pensate di questa epica e costosissima statuetta di Kaido?

E voi, invece, cosa ne pensate del modellino di Portoguase D. Ace in scala ridotta? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione per opinioni e domande in merito. Nel frattempo, infine, vi ricordiamo che sono disponibili in rete gli spoiler del capitolo 967 di ONE PIECE.