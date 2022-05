ONE PIECE: Ace Pugno di Fuoco nella figure di BT Studio

Tra i personaggi di ONE PIECE che sono entrati nel cuore degli appassionati, un posto di primo piano lo detiene Portuguase D. Ace, il fratello di Rufy nonché uno dei comandanti dell'imponente flotta di Barbabianca. Il noto pirata, infatti, viene spesso omaggiato con parecchie iniziative originali.

La morte di Ace è stato un evento fondamentale, insieme alla dipartita di Edward Teach, per il proseguo della narrazione fungendo da trigger per l'evoluzione psicologica di Rufy. Ad ogni modo, il fratello del protagonista è uno degli idoli del pubblico, merito soprattutto delle sue straordinarie abilità ereditate successivamente da Sabo, il fratello che i due credevano di aver perso in passato.

A tal proposito, BT Studio ha dedicato ai due personaggi in questione uno splendido modellino in scala, lo stesso allegato in calce alla notizia, che ritrae Ace in due differenti varianti. La statuetta con la base, infatti, costa lievemente di più rispetto a quella sprovvista di supporto, ovvero rispettivamente 170 e 125 euro. La figure è già disponibile al preordine con un acconto di 50 e 30 euro, a seconda della variante scelta, con la consegna attesa durante l'ultimo trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.