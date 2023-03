ONE PIECE: Ace Pugno di Fuoco si scatena nella figure di TH Studio

Pochi momenti in ONE PIECE sono diventati memorabili quanto la morte di Portuguese D. Ace nel corso della spaventosa guerra per la supremazia innescata da Barbabianca a Marineford. Per ricordare un pirata così abile, e compianto nella serie, TH Studio ha presentato una nuova figure da collezione dedicata alla sua tecnica più emblematica.

Il Frutto Foco Foco, sin dalle sue prime apparizioni nella serie, è diventato uno dei frutti del diavolo di tipo rogia più potenti, sia grazie alle straordinarie capacità dimostrate da Ace, il quale ormai le padroneggiava, sia dall’eredità presa da Sabo in seguito alla morte del suo amico fraterno. L’attacco più distintivo di Ace, che gli valse anche l’appellativo di Pugno di Fuoco, è l’Hiken, e gli artisti di TH Studio hanno cercato di renderlo ancora più epico nella nuova figure che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina.

In arrivo tra il terzo o quarto trimestre del 2023, la statua sarà disponibile in quattro versioni, tutte alte 31 centimetri, e caratterizzate da una forma diversa dell’enorme pugno incandescente che Ace si prepara a scagliare contro l’avversario, illuminato da dei LED, e con sopra il caratteristico cappello del pirata. Per chi volesse la versione normale, senza illuminazione, è già possibile prenotarla al prezzo di 175 euro, mentre per qualsiasi delle altre tre versioni si può prenotare a 195 euro.

In conclusione, ecco gli spoiler sul capitolo 1079 di ONE PIECE, in uscita domenica 26 marzo 2023 su MangaPlus, e vi lasciamo scoprire qual è il piatto preferito di Eiichiro Oda sensei.