ONE PIECE, Ace è il re del fuoco nell'ultima figure di Third Eye Studio

Non sono in tanti i titoli che vantano del successo e della popolarità di ONE PIECE, un capolavoro che oggi conta oltre 1000 capitoli ed altrettanti episodi. Ma a rendere ancor più evidente l'importanza del gioiellino di Eiichiro Oda è l'enorme merchandising che ruota attorno alla serie piratesca di Weekly Shonen Jump.

In attesa di conoscere quali saranno i risvolti del capitolo 1029 di ONE PIECE, atteso questa domenica all'uscita su Manga Plus dopo una settimana di pausa, in rete intanto continuano a moltiplicarsi l'approdo di oggetti a tema. Nella giornata di ieri, a tal proposito, uno studio ha mostrato alla community dedicata una figure che è il risultato della collaborazione tra ONE PIECE e Super Mario Bros.

Ad ogni modo, anche Third Eye Studio ha continuato a lavorare a nuovi modellini in scala, l'ultimo dei quali dedicato proprio ad uno dei personaggi più iconici della saga, Potuguese D. Ace. La straordinaria statuetta in questione, che potete ammirare grazie alla galleria di immagini allegata in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore in rete, merito di un'ottima cura dei dettagli. Il modellino è già preordinabile con un acconto su figureace.com per un totale di 441 euro per la variante in scala 1/4 e 307 euro invece per quella in scala 1/6.

E voi cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.