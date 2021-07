ONE PIECE, Ace ricalca Roger in questa fanart: Pugno di Fuoco come il Re dei Pirati

La morte di Portuguese D. Ace a Marineford fu uno degli eventi che segnò la prima fase di ONE PIECE. I lettori si ritrovarono attoniti per il decesso del fratello di Rufy, dopo una guerra scatenata proprio per salvarlo. Quel momento ha segnato il timeskip e il cambiamento del pirata dal cappello di paglia.

Ma come sarebbe stato Ace se fosse sopravvissuto e avesse, pian piano, seguito le orme del proprio padre, diventando un pirata per conto proprio con la sua ciurma? Un fan si è fatto questa domanda e ha dato la sua risposta con una fan art di pregevole fattura. Il fan di ONE PIECE giapponese ボクオオクボ (Boku00kubo) ha ripreso una delle pagine di ONE PIECE capitolo 965, dove il futuro Re dei Pirati faceva il suo ingresso nel flashback di Oden Kozuki insieme alla sua ciurma.

In basso possiamo vedere questa immagine che mette Ace e i pirati di Picche al suo posto. Ace indossa i suoi soliti abiti ma accompagnati da un mantello simile a quello di Roger, mentre nelle altre vignette vediamo i pirati più importanti al servizio del Pugno di Fuoco e che abbiamo intravisto meglio anche nella light novel dedicata ad Ace. Masked Deuce, Skull, Mihar, Kotatsu e tutti gli altri pirati accompagnano Ace in questa fan art che è a metà tra l'evocativo e l'entusiasmante.

Pochi capitoli dopo avremmo visto lo scontro tra Roger e Barbabianca, chissà se anche in questo universo alternativo Ace avrebbe combattuto il papà adottivo al posto di Roger.