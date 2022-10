ONE PIECE: Ace e Sabo scatenano le loro fiamme in una figure da 2000 euro

I frutti del diavolo sono uno degli elementi più affascinanti dell'universo di ONE PIECE, e col tempo Oda ha continuato ad aggiungere dettagli alla loro natura. Tra queste si trova l'impossibilità di ottenere i poteri di un frutto già posseduti da qualcuno ancora in vita, peculiarità legata a due pirati molto potenti e al frutto Foco Foco.

La morte di Portuguese D. Ace ha rappresentato uno dei momenti più struggenti della serie, ed è stata seguita da un lungo flashback dedicato all’infanzia di Luffy, trascorsa al fianco dei suoi due cari amici: Ace e Sabo. Quest’ultimo, introdotto nella serie proprio attraverso i ricordi del protagonista, è diventato rapidamente uno dei personaggi più interessanti, sia per la vicinanza con Monkey D. Dragon, in quanto capo di stato maggiore dell’Armata Rivoluzionaria, sia per aver mangiato il frutto Foco Foco dopo la scomparsa di Ace.

Per onorare la profonda amicizia che legava i due, Infinite Studio ha presentato la statua da collezione che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina. Una lingua di fuoco avvolge i due pirati, rappresentati con un’incredibile minuzia nei dettagli. Alta un metro, la figure sarà disponibile tra il secondo e il terzo trimestre del 2023, ed è già possibile pre ordinarla al prezzo di 1990 euro.