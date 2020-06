ONE PIECE: Ace sconfigge Barbanera in un'epica action figure che ribalta la storia

La Guerra di Marineford è uno degli avvenimenti più indelebili nella storia di ONE PIECE, non soltanto per l'immensa portata della battaglia ma anche per la dipartita di due dei personaggi più importanti dell'epopea piratesca di Eiichiro Oda, ovvero Portuguese D. Ace e Barbabianca.

A 10 anni dalla sua morte, il fratello di Rufy continua a essere un beniamino del pubblico, come dimostrano le numerose action figure a lui dedicate. Ancora oggi, è indimenticabile quella battaglia tra lo stesso Ace e Barbanera, duello che costò di fatto la vita del figlio di Gol D. Roger. Ma come sarebbe cambiata la storia se Ace fosse uscito invece vittorioso dal combattimento?

Nonostante sia praticamente impossibile azzardare un'ipotesi sulla narrazione, a causa del complesso puzzle orchestrato da Oda sensei, Zeus Studio ha voluto comunque ribaltare l'esito del duello sopracitato. Il risultato in questione, che potete ammirare nel modellino in scala allegato in calce alla notizia, ritrae Teach privo di sensi in balia del secondo in comando di Barbianca. La qualità e la quantità di dettagli sono a dir poco incredibili, come si può notare dalle espressioni facciali e dai poteri dei due pirati. Tuttavia, una statuetta alta ben 54 cm e di tale livello di dettaglio deve far fronte a un prezzo indirettamente esorbitante, ovvero 920 euro di listino a cui si aggiungono le spese di spedizione. La figure è possibile preordinarla tramite la bio del profilo di Iker Logan, anch'esso allegato in fondo alla pagina.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare modellino, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.