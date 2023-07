ONE PIECE: Ace solca I mari col suo Striker nella figure di BBS Studio

Nella lunga epopea piratesca di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha fatto incontrare molti personaggi ai Mugiwara, e solo alcuni sono stati in grado di raggiungere la popolarità di Portuguese D. Ace. Per ricordarlo gli studi C4 e BBS hanno unito le forze per realizzare una nuova figure da collezione, con l’aggiunta dello Striker.

Prima di lasciare drammaticamente suo fratello Luffy a causa dell’attacco di magma scagliato dell’allora Ammiraglio Akainu, Ace aveva provato di essere uno dei migliori pirati della nuova generazione, tenendo testa persino a Marshall D. Teach, Barbanera, sull’isola di Banaro, evento che gli costò la cattura da parte della Marina e poi scatenò la guerra per la supremazia combattuta a Marineford.

La sua padronanza dei poteri del frutto Foco Foco gli ha consentito di salire rapidamente tra i ranghi della ciurma di Barbabianca, diventando il comandante della seconda divisione dell’equipaggio. Risultati straordinari per un ventenne, in realtà unico figlio di Gol D. Roger, il Re dei Pirati, e Portuguese D. Rogue, che poi lo affidò a Garp.

Per onorare la sua memoria ecco una nuova figure da collezione targata C4 e BBS Studio, alta 32 centimetri, ricca di dettagli, come il variopinto pugnale verde sulla cintura, la collana e l’immancabile cappello. A sorprendere è però la presenza dello Striker, piccola imbarcazione usata da Ace per muoversi rapidamente e in libertà, alimentata dai suoi stessi poteri.

In arrivo sul mercato nei primi sei mesi del 2024, la figure è venduta al prezzo di 150 euro. Diteci cosa ne pensate nei commenti. Per concludere, ecco l’impressionante taglia sulla testa di Monkey D. Garp, e vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 1088 di ONE PIECE.