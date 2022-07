ONE PIECE: Ace solca i mari sul suo Striker nella figure di BT Studio

Nell’epopea piratesca ONE PIECE sono pochi i momenti emozionanti e strazianti quanto la morte di Ace nell'arco narrativo ambientato a Marineford. L’avventura di Luffy e compagni ha subito un drastico cambiamento dopo quegli eventi, e ancora oggi sia Ace, che Barbabianca, altra memorabile morte della saga, rimangono tra i personaggi più amati dai fan.

Per questo motivo, anche grazie ai diversi flashback in cui sono tornati per qualche tavola o sequenza, i due pirati vengono spesso immortalati e omaggiati con delle splendide figure da collezione. Dopo l’annuncio di una statua dedicata al forte legame che univa Ace e Yamato, prodotta da LX Studio, gli artisti di BT Studio hanno presentato la splendida figure che potete vedere nelle immagini presenti in calce.

Rappresentato come un surfista sul suo Striker, una tavola da surf munita di motore, attivato con i poteri del frutto Foco Foco, Ace appare felice e libero. Alta circa 35 centimetri, la figure appare molto dettagliata, e per chi fosse interessato ad acquistarla sono già aperti i pre ordini sul sito del produttore, sia per la versione normale, venduta al prezzo di 340 euro, sia per la versione translucida, a 390 euro.

Per concludere vi lasciamo al messaggio di Oda su quanto manca al finale di ONE PIECE, e alla bozza della cover del volume 103.