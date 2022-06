ONE PIECE: Ace si tinge al femminile nell'ultimo cosplay di Adamasha

Dimenticare una figura come Portuguese D. Ace è un'impresa impossibile per i fan di ONE PIECE che sono fortemente legati al fratello di Rufy e di Sabo. In qualità di comandante di una delle divisioni di Barbabianca e come figlio di Gol D. Roger, 'Pugno di Fuoco' è stato uno dei pirati più temuti dalla Marina.

L'arresto di Ace e la sua successiva dipartita scatenarono un effetto domino destinato a sconvolgere per sempre gli equilibri tra il mondo dei pirati e quello del governo mondiale, cominciando da una guerra, soprannominata la 'Battaglia di Marineford', dove perse la vita anche l'imperatore Barbabianca.

Ad ogni modo, i fan non hanno mai dimenticato le gesta del figlio di Roger tanto da essere ricordato persino da Yamato nell'attuale Saga di Wano. A tal proposito, recentemente la cosplayer Adamasha, un'artista da oltre 60mila seguaci solo su Instagram, ha dedicato proprio ad Ace un'interpretazione originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che immagina il personaggio al femminile. Il suo lavoro ha riscosso un enorme apprezzamento in rete, merito anche dell'attenzione ai dettagli e della cura dei particolari.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay genderbender di Ace, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.