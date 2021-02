ONE PIECE: Ace torna in vita in questo esilarante cosplay lowcost

Ebbene sì, il genio dei cosplay è tornato in azione e questa volta lo ha fatto salpando per i mari di ONE PIECE. Il suo ultimo lavoro, infatti, lo ha portato a esplorare l'opera di Eiichiro Oda riportando in vita uno dei protagonisti più amati dagli appassionati, Portuguese D. Ace.

Attraverso un flashback avvenuto negli ultimi capitoli del manga, in cui lo abbiamo visto avere un incontro faccia a faccia con Yamato, la figlia di Kaido che in ONE PIECE sta tentando di liberare la nazione di Wano dall'ombra di suo padre, Ace è tornato nuovamente al centro dell'attenzione della community. E questo incredibile ritorno lo ha portato a essere il soggetto del nuovo lavoro di Lonelyman, alias LowCostCosplay.

Il geniale cosplayer, vero professionista dei lavori a basso budget, ha vestito i panni del fratello di Rufy sfruttando solamente un pacchetto di patatine. Usando le patatine piccanti ha simulato le fiamme che cingono il braccio di Ace, mentre sfruttando la confezione è riuscito a ricreare l'iconico cappello del pirata. Infine, l'addome scolpito di Ace è stato disegnato sul busto dell'artista sfruttando un po' di trucco.

Come al solito, Lonelyman ci dimostra che basta un pizzico d'inventiva per dare vita ai propri personaggi preferiti. E voi cosa ne pensate di questo esilarante cosplay low cost? È fedele al pirata della ciurma di Barbabianca? Prima di Ace, ecco un cosplay di Demon Slayer a basso costo; il geniale LowCost nei panni di Zenitsu.