ONE PIECE: Ace e Yamato di nuovo insieme nella figure di LX Studio

Yamato, per volere del padre, è stata relegata a Wano, impedendole di fatto di farsi degli amici. La sua storia in ONE PIECE è stata dunque costellata da grande sofferenza, salvo quella parentesi dettata da quell'incontro speciale con Portuguase D. Ace, il suo primo vero amico.

L'anime di ONE PIECE è stato molto attento a questo rapporto, tanto da dedicare qualche minuto speciale per approfondire la reazione struggente di Yamato alla morte di Ace. La figlia di Kaido, infatti, a causa della prigionia non poté intervenire a favore dell'amico che perì durante la Guerra di Marineford.

Ad ogni modo, la loro amicizia ebbe un'enorme importanza per la figlia dell'Imperatore, un sincero legame che LX Studio ha voluto omaggiare attraverso un modellino in scala. La compagnia, infatti, ha voluto ritrarre i due personaggi insieme in una statuetta alta ben 50cm, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, attualmente già disponibile al preordine. La prenotazione richiede tuttavia un acconto di 120 euro, di cui ulteriori 365 euro da versare al momento della spedizione che dovrebbe avvenire durante il primo trimestre del 2023. Comunque sia, il modellino è stato molto apprezzato dalla community, merito dell'ottima cura dei dettagli che giustifica anche il prezzo vicino ai 500 euro complessivi.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima fatica di LX Studio, vi piace questa figure? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.