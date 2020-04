ONE PIECE: un action figure da oltre 250 euro trasforma Rufy in un vero samurai

Se pensavate di aver assaporato alcune delle migliori peculiarità della tradizione samurai del mondo giapponese nella saga di Wano di ONE PIECE, sappiate che vi sbagliate. Un modellino in scala ispirato al capolavoro di Eiichiro Oda, infatti, vi riporta nello splendido folklore del Periodo Edo giapponese.

Tra il XVI e il XVII secolo, come riportano le fonti, nacque il termine "samurai" per descrivere quei guerrieri legati a un nobile padrone. Onde evitare di scendere in una storia millenaria, questi uomini facevano parte di un élite che, salvo alcune eccezioni, combattevano con l'ausilio della propria katana al cui interno si celava l'anima dello stesso samurai, pilastro della cultura insieme alla splendida armatura che erano soliti indossare.

Recentemente, Manwan House Studio ha tentato di reinterpretare il capitano dei Mugiwara nelle vesti di un vero e proprio samurai, con tanto di abbigliamento a tema, in una action figure mozzafiato, la stessa che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Il modellino in questione, ad ogni modo, è già disponibile al preordine alla modica cifra di 250 euro, con la spedizione fissata al terzo quadrimestre del 2020.

Ne approfittiamo, infine, per ricordarvi che l'anime di ONE PIECE andrà in pausa a causa del Covid-19, notizia che ha già addolorato i fan del capolavoro di Eiichiro Oda.