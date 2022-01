ONE PIECE: L'adattamento è il più atteso dai fan, il live action di Gundam secondo

La longevità di ONE PIECE, opera d Eiichiro Oda, non fa altro che confermare la sua grande influenza sull’industria dei fumetti giapponesi. Gli appassionati delle avventure di Luffy e degli altri membri della sua ciurma hanno rivelato di aspettare con ansia il prossimo adattamento live action della serie, superando una concorrenza agguerrita.

In calce alla notizia potete trovare il tweet pubblicato dall’account Twitter @philazora, che ha voluto condividere con gli altri utenti della celebre piattaforma social i risultati di un sondaggio effettuato tra il pubblico giapponese: secondo quanto viene rivelato nel messaggio, il 18% dei rispondenti ha rivelato di essere in attesa della versione live action di One Piece, prodotta da Netflix e Tomorrow Studios. In seconda posizione è presente invece l’adattamento di Your Name su cui è al lavoro la Paramount, mentre il film dedicato a Gundam di Jordan Vogt-Roberts è in terza posizione, con l’undici per cento dei rispondenti.

I motivi che rendono l’adattamento live action di One Piece particolarmente caro ai fan riguardano la presenza di Eiichiro Oda come produttore esecutivo, oltre alla decisione di far interpretare Zoro a Mackenyu, attore conosciuto per il suo ruolo nei film di Rurouni Kenshin. Non resta che aspettare per vedere il primo trailer della serie dedicata ai personaggi creati da Eiichiro Oda, nel frattempo ecco un cosplay dedicato ad un personaggio di ONE PIECE: si tratta di Kaido, in versione femminile.