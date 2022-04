ONE PIECE: addio a Minori Matsushima, voce del viceammiraglio Tsuru

L’intera community di ONE PIECE si è unita nelle scorse ore nel ricordare l’attrice e doppiatrice Minori Matsushima, venuta a mancare all’età di 81, conosciuta tra i suoi diversi ruoli in opere come Mazinga Z e il Grande Mazinga, anche per aver dato la voce al viceammiraglio Tsuru.

La triste notizia è arrivata da Aoni Production, l’agenzia per cui lavorava Matsushima da diversi anni. Stando a quanto riportato l’attrice sarebbe deceduta l’8 aprile 2022 dopo una serie di difficili battaglie contro un tumore al pancreas. Molti fan della serie e della sua interpretazione in un ruolo non così semplice come quello del viceammiraglio Tsuru la stanno ricordando condividendo immagini di tavole e frame dell’anime sui social, come quello che potete vedere in fondo alla pagina.

Nata il 1 dicembre del 1940, Matsushima ha iniziato la sua carriera come doppiatrice nel 1963, avendo l’opportunità di lavorare in serie ormai diventate storiche come il già citato Mazinga Z, Ranma 1/2 nel ruolo di Temari, Dororo come protagonista, e in Kinnikuman. Per concludere vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 1047 di ONE PIECE, in arrivo domenica 24 aprile 2022 su Manga Plus, e a tutte le iniziative di Star Comics per il 100esimo volume della serie.