ONE PIECE, addio Rubber: nel doppiaggio italiano ora ci sono i nomi giapponesi

Diversi anni fa, sulle reti Mediaset esordì l'avventura piratesca di Rubber in ONE PIECE. Il personaggio fatto di gomma a causa di un Frutto del Mare ha poi solcato i mari insieme ai suoi compagni per più di un decennio, facendo divertire tanti spettatori italiani. Soltanto che, come ormai ben noto, il nome Rubber è soltanto italiano.

In Giappone e nel manga esiste Monkey D. Luffy, il cui nome non presenta nomignoli di alcun tipo come capitato nell'edizione italiana. Nonostante i nomi ufficiali e i manifesti di taglia che riportano il nome vero del protagonista di ONE PIECE, il doppiaggio italiano ha continuato a proporre Rubber. Con il recente ritorno di ONE PIECE in TV su Mediaset con la trasmissione di Punk Hazard su Italia 2 però c'è stato un cambio epocale sotto questo punto di vista.

Ci saluta infatti Rubber per lasciare il posto a Luffy. Il capitano col cappello di paglia era stato chiamato col suo nome ufficiale già dal promo che anticipava il ritorno degli episodi su Italia 2, e gli episodi hanno confermato il passaggio dai nomi italiani a quelli giapponesi. Di conseguenza, non c'è soltanto Rubber ad aver cambiato nome, ma anche Asop che è tornato ad essere Usopp come in originale. Apprezzate la scelta dello studio di doppiaggio?